Borsa günü yüzde 1,56 değer kaybıyla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 129,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren yüzde 3,52 ile madencilik oldu.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalması ve bankacılık sektörünün kredi sağlığına ilişkin endişeler fiyatlamalar üzerindeki etkili olurken, BIST 100 endeksi 10.053,74 seviyesini test ettikten sonra gelen alımlarla değer kazansa da haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), perakende satışlar, sanayi üretimi verilerinin, Japonya'da dış ticaret dengesi ve TÜFE'nin, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ABD'de TÜFE'nin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine göre ise ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde olurken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.