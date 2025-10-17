Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu

Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtildi.