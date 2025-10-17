BYD'den büyük geri çağırma... Batarya ve motor sorunu tespit edildi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli şirketin küresel çapta büyüme yarışında kalite kontrolünü ön plana çıkararak, teknik arızalar nedeniyle kritik iç pazarındaki 115 binden fazla aracı geri çağırıyor.

Hem hibrit hem de saf elektrikli modelleri hedef alan iki ayrı düzenleyici işlem, Shenzhen merkezli BYD'nin Çin'de yoğun bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalması ve hükümetin maliyetleri düşürmek için aceleyle olası kalite tavizleri konusunda endişe duymasına neden olmasıyla birlikte geldi.

Düzenleyici kurum tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, geri çağırmalar Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin resmi soruşturmalarının ardından gerçekleşti.

BATARYA VE MOTOR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA YAPILDI

Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.

Düzenleyiciler, Tesla tarafından ölümcül kazaların ardından popüler hale getirilen gömme veya gizli kapı kolları konusundaki endişeler nedeniyle kapı kolu mekanizması gerekliliklerini hazırlıyor.

BYD'nin ilk geri çağırması, Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen amiral gemisi hibrit Tang serisinin önceki versiyonuna ait yaklaşık 44 bin adet aracı hedef alıyor. Bir bileşen tasarımındaki ve tahrik motoru kontrolöründeki kusurlar, devre kartının yanmasına ve aşırı durumlarda güç kaybına yol açabilir.

Daha büyük geri çağırma, Şubat 2021 ile Ağustos 2022 arasında üretilen yaklaşık 70 bin elektrikli Yuan Pro crossover'ı kapsıyor. Pilin su geçirmez tasarımındaki bir kusur, güç çıkışında düşüşe yol açabiliyor. BYD, pil yuvasına bir sızdırmazlık maddesi uygulayarak sorunu gidermeyi planlıyor.

Otomobil üreticisi, Çin'deki otomobil fiyat savaşının şirketin içerideki pazar hakimiyetini zayıflatmasıyla birlikte, yerel, fiyat açısından rekabetçi bir oyuncu imajından sıyrılıp küresel bir marka oluşturmayı hedefliyor.

Elektrikli araç devi, Eylül ayında 18 ayın ilk aylık satış düşüşünü yaşayarak Çin'in en çok satan markası unvanını kaybetti. Ayrıca, pazardaki zorlu koşullar nedeniyle 2025 yılı satış hedefini 5,5 milyon adetten 4,6 milyon adede düşürmek zorunda kaldı.