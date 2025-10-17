Altın durdurulamıyor... Yine rekor kırdı

AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın durdurulamıyor... Yine rekor kırdı

Altın fiyatları güvenli liman talebiyle birlikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 10 bin lirayı aştı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 10:01, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 10:25
Yazdır
Altın durdurulamıyor... Yine rekor kırdı

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 379 dolara tırmanarak daha önce kırdığı yeni rekora doğru geri döndü ve yatırımcıların artan ekonomik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayışına girmesiyle Mart 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetme yolunda ilerliyor.

Külçe altın, bu hafta ABD-Çin ticaret gerginliklerinin yeniden alevlenmesi ve devam eden ABD hükümet kapanışına ilişkin endişelerin etkisiyle defalarca yeni zirvelere ulaştı. Son ticaret gelişmeleri, Çin'in ABD'yi nadir toprak mineralleri kontrolleri konusunda "panik" yaratmakla suçlamasına yol açarken, ABD yetkilileri bu tür önlemlerin küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiği konusunda uyardı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının zayıflayan bir işgücü piyasasına işaret etmesi ve yatırımcıların bu ay 25 baz puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatlandırmasının ardından, getiri sağlamayan metal, ABD faiz indirimi beklentileriyle daha da desteklendi ve Aralık ayında bir indirim daha olması muhtemel. Altın, merkez bankalarının alımları, ETF girişleri ve güvenli varlıklara yönelik güçlü talebin desteğiyle bu yıl şimdiye kadar yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4359 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5772 lira, en yüksek de 5901 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5877 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 10 bin lirayı aştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber