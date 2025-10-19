Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
80 yaşındaki kadın muhtar, mührü 41 yıldır kimseye bırakmıyor

Bakırköy'ün kadın muhtarı 80 yaşındaki Emel Çelik, 9 seçimdir rakiplerini yenmeyi başararak Zeytinlik Mahallesi'nde 41 yıldır muhtarlık yapıyor.

Doğup büyüdüğü Zeytinlik Mahallesi'nde muhtar olan babası Eşref Çelik'in yanında sekreterlik yapan Emel Çelik, 17 yıldır yürüttüğü muhtarlığa tekrar aday olmayan babasının önerisi üzerine 1984'teki seçimlerde adaylığını koydu.

Muhtar seçilen Çelik, uzun yıllar süren bu görevi 39 yaşında yapmaya başladı. Çelik, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019'un ardından, 2024 seçimlerinde de galip gelerek 9. kez muhtarlık koltuğuna oturdu.

Mahallelinin "Emel ablası" Çelik, ömrünün yarısında bu görevi yaparken 2029'daki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olmayı düşünmüyor.

"Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum"

Emel Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984'teki yerel seçimlerde 4 erkek rakibine fark atarak seçildiğini anlattı.

Babasının yönlendirmesiyle başladığı muhtarlığı sevdiğini belirten Çelik, "İnsanları da çok sevdiğim için bu mesleği devam ettirmek istedim. Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum. Oturuş, o oturuş, 41 yıldır devam ediyorum." dedi.

Çelik, mahalleliyle iç içe olduğunu, hizmet etmenin, vatandaşların dertleriyle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Vatandaş evdeki durumunu, şikayetini bile bize söyleyebiliyor. Herkesin ablası, annesi oldum. Bu böyle devam etti, beni çok mutlu etti. Hatta bu seçimde adaylığımı koymayacaktım. Vatandaş, 'Bizi sakın bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediği için tekrar aday oldum." diye konuştu.

"Liseden sonra hayatım muhtarlıkta geçti"

Emel Çelik, bu kadar uzun süre muhtarlık yapmasına şaşıranlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti.

"'Bravo, bu yaşta halen devam ediyorsunuz, çalışıyorsunuz' diyorlar ve beni kutluyorlar. 'Emel abla, bizi bırakma sakın' diyorlar. Tabii ki bir yerde bırakılacak. Allah kısmet ederse bu sezonun ardından artık bırakayım, değil mi? Liseden sonra hayatım muhtarlıkta geçti. İnsanlarla haşır neşir olmak, onlara yardım etmek, dileklerini yerine getirmek... Böyle bir ömür geçirdim."

Çelik, daha aktif olan gençlerin, özellikle kadınların muhtarlığa aday olmasını önerdi.

