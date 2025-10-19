Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Milli robot köpek 2026 başında göreve hazır olacak

Son dönemde muharebe sahasında yer almaya başlayan ve "robot köpek" olarak da adlandırılan 4 bacaklı robotlara milli bir rakip geliyor.

19 Ekim 2025
Milli robot köpek 2026 başında göreve hazır olacak

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde, akademi, endüstri ve devlet kuruluşlarının katılımıyla yürütülen ve ittifak içinde ortaya çıkan ve çığır açan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi faaliyetinin "deney/gösterileri" içeren final kısmı Türkiye'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir start-up firması olan Hyperever, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilen faaliyete 4 bacaklı otonom robot prototipi PROTEO ile katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Hyperever, eklemli robot tasarımı, yerleşik yazılım, gömülü sistemler ve otomasyon çözümleri alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar kapsamında geliştirilen 4 Bacaklı Askeri Yapay Zeka Robotu PROTEO, gözetleme, lojistik destek, patlayıcı madde imha görevlerini gerçekleştirebilecek. PROTEO, zorlu arazi koşullarında ağır yükleri kolaylıkla taşırken ustalıkla hareket ediyor. Kompakt ama güçlü yapısıyla, GNSS ve gelişmiş yapay zeka rehberliğinde otonom, yarı otonom ve manuel kontrolü destekliyor. "Robot köpek", bu yeteneklerle en zorlu operasyonlarda askeri personelin en önemli yardımcısı olacak.

PROTEO, 35 kilogram faydalı yük kapasitesi, 4-6 saat kullanım süresi, kısa süreli koşuda saatte 12 kilometreye ulaşan hızıyla görev yapabilecek.

Hyperever Kurucusu ve Genel Müdürü Çayan Baykal, AA muhabirine, NATO etkinliğinde yer almanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve faaliyet boyunca farklı firmalarla entegre şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda düşman unsurlara karşı kıyı şeridi güvenliğinin sağlanmasına katkı sağladıklarını anlatan Baykal, görev sırasında sahadan topladıkları görüntü ve verileri anlık olarak merkeze gönderdiklerini bildirdi.

Start-up firması olarak kısa sürede ilk prototiplerini ortaya koyduklarını vurgulayan Baykal, "Bu sırada çok ciddi bir bilgi birikimini şirket bünyesinde oluşturduk. Robot daha çok meskun mahal, mağara-tünel operasyonlarında çeşitli görevler icra etmek üzere tasarlandı. Faaliyete katılan robotumuz ilk prototip versiyonumuz. Önümüzdeki yılın başlarında standartlara uygun robotumuzu sahada görebileceksiniz." diye konuştu.

- Sonraki hedef insansı robotlar

PROTEO'nun muadillerden üstün yanlarına ilişkin soruya Baykal, "Bizim konseptimiz zorlu koşullara robotumuzun dayanıklı olmasına dayanıyor. Gerçekten çok hassas cihazlar. Konseptimizin askeri tarafta kullanılabilmesi için bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi çok kritik. Biz bir platform yapıyoruz, üzerine eklenecek faydalı yüklerle beraber farklı görevleri yerine getirebilecek. Faydalı yük taşıma kapasitesi ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacak. Yeni versiyonumuzda da 35 kilograma kadar taşıyabilecek robotumuz." yanıtını verdi.

Baykal, askeri ihtiyaçlar yanında sivil güvenliğin de ana odak noktaları arasında yer aldığını söyledi. Platformun özellikle zorlu çevresel koşullara uyumlu olacağını vurgulayan Baykal, çeşitli devriye görevlerinin otonom şekilde robot tarafından yapılabileceğini belirtti. Baykal, burada oluşturdukları bilgi birikimiyle insansız robotlara geçiş yapmayı planladıklarını bildirdi.

