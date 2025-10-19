Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor
İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze'nin güneyine saldırı yapıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 18:55, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 19:02
İsrail, Refah'ı da vurdu
İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerine tanksavar füzesi ve ateşli silahlarla saldırdığını iddia ederek, buna karşılık olarak bölgede saldırılara başladığını açıkladı.