KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Ana sayfaHaberler TerörAna sayfaHaberler Dünya

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze'nin güneyine saldırı yapıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 18:55, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 19:02
Yazdır
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor

İsrail kuvvetleri, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Refah'ı da vurdu

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerine tanksavar füzesi ve ateşli silahlarla saldırdığını iddia ederek, buna karşılık olarak bölgede saldırılara başladığını açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber