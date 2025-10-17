Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Borsada 4 ayın en düşük seviyesi görüldü!
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
Bakan Kurum: Sıfır Atık, sürdürülebilir dünyanın anahtarıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğanın dilinin yeniden öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "Biz buna 'öze dönüş' diyoruz. Bu vizyonla Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, Sıfır Atık Hareketi'yle dünyada bir çığır açtık. 2017'de başlayan bu yolculuk, 7 kıtada iz bırakan bir dünya markası haline geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 14:33, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 15:45
Kurum, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan, küresel çevre ve iyilik hareketine dönüşen Sıfır Atık seferberliği için bir arada bulunduklarını söyleyen Kurum, foruma, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanından katılım olduğunu kaydetti.

Kurum, "21. yüzyılda dünyamız ve insanlık alemi, deyim yerindeyse sınırsız tüketimin bile, artık sınırına dayanmış durumdadır. Kaynaklarımız tükenmekte, atık miktarımız her geçen gün artmakta ve maalesef doğal düzen için zaman daralmaktadır." diye konuştu.

Bu nedenle sıfır atığın sürdürülebilir bir dünyanın anahtarı olduğunu vurgulayan Kurum, "Belki iklim değişikliğini tersine çeviremez ama uyumu hızlandıracak en büyük güç yine odur. Sıfır atık, dünün tecrübesiyle geleceği bugünden korumaktır ve çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. İşte bugün, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nu gerçekleştiriyor, geleceğimiz için, hep birlikte ellerimizi birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya bıraktığımız her şey, er ya da geç bize geri dönüyor"

Kurum, tabiatın diline hizmet etmenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğa konuşur ve insan onu anlayabildiği kadar bilgedir. Bu salonda farklı geçmişlerden, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden gelmiş yüzlerce kişi bir aradayız. Dillerimiz farklı, bayraklarımız başka renklerle dalgalanıyor ama hepimiz üretiyoruz, tüketiyoruz. Endonezya'da atılan bir plastik atık, birkaç ay sonra Norveç kıyılarında karaya vurabiliyor. Afrika'da yakılan atık, Amazon ormanlarının üzerine kara duman olarak ulaşabiliyor. Yani, atıklar kıtalar arası dolaşırken herhangi bir vizeye ihtiyaç duymuyor. Dünyaya bıraktığımız her şey, er ya da geç bize geri dönüyor. Bu döngü, doğada milyonlarca yıldır sürüyor. Hepimizin doğanın dilini yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Biz buna 'öze dönüş' diyoruz. Bu vizyonla Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, Sıfır Atık Hareketi'yle dünyada bir çığır açtık. 2017'de başlayan bu yolculuk, bugün 7 kıtada iz bırakan bir dünya markası haline geldi. Bu hareketle sadece atığı azaltmıyoruz, ortak evimiz dünyamızı korumak için küresel bir bilinç oluşturuyoruz. Tüketime insani bir boyut kazandırıyor, medeniyetimizden ilham aldığımız evrensel bir yaşam felsefesini bu manada öneriyoruz."

"Gelin, Sıfır Atık hedefini daha adil bir dünyanın başlangıcı kılalım"

Kurum, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda küresel çağrılarını bir kez daha tekrar ettikleri, tüm insanlığa "gelin" dediklerini kaydetti.

"Gelin, sıfır atığı sadece bir çevre politikası olarak daraltmayalım, dünyada barışın, paylaşımda adaletin ortak dili haline getirelim." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Gelin, Sıfır Atık hedefini daha adil bir dünyanın başlangıcı kılalım. Küresel iklim krizine karşı 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek insanlığı yeniden öze dönüşe çağıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Sıfır Atık Hareketi'mizin mimarı, Emine Erdoğan Hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyor, Sıfır Atık Vakfına, siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

