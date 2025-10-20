Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosunda adayın tez başlığı şart olarak yazıldı!
Hacettepe Üniversitesi tarafından 2
Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mühendislik Fakültesi Yapı
Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "İnşaat Mühendisliği
programında doktora derecesine sahip olmak. Aşamalı göçme ve optimizasyon konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanına sahip olmamak."
şartı aranmıştır.
İlanda yer alan özel şartları Yükseköğretim Kurulu Tez merkezinde yaptığımız
taramada; "aşamalı göçme ve optimizasyon" ifadesi ülkemizde
tek bir adayın doktora tez konusu olarak göze çarpmaktadır.
Yükseköğretim Kurulunun devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarını defaatle uyardığı
üzere, adayların yüksek lisans/doktora tez başlıkları ilan şartı olamaz.
Akademik personel alımlarındaki ilan şartlarının objektif ve denetlenebilir
bir şekilde üniversitelerce belirlenmesi ilgili mevzuatımızın bir gereğidir.
Bu minvalde, Hacettepe Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadrosu şartlarının bir
kez daha gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır.