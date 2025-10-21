'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB: MEBİ'de YKS tarama testleri kullanıma sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nda alan uzmanları tarafından hazırlanan YKS tarama testlerinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 1 yıl önce hayata geçirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeye ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor. Yapay zeka destekli sistemde yayımlanan YKS tarama testleri, öğrencilerin sınava hazırlık sürecine yeni bir dijital destek sunuyor. Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, konu eksiklerini belirlemeleri ve sınav formatına uygun biçimde kendilerini değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu içinde, alan uzmanları tarafından titizlikle hazırlanan MEBİ YKS tarama testleri kullanıma sunuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan testlerle öğrencilere düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatı sunmak, gerçek sınav deneyimine yakın bir uygulama ortamı oluşturmak, zaman yönetimi ve test çözme stratejilerini geliştirmek, öğretmenlere öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleme ve hedefe yönelik destek sunmalarını sağlamak amaçlanıyor. Tarama testleri, yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda hedef temelli destek eğitiminde öğretmenlere de kaynak sunacak. Öğretmenler ve öğrenciler, platformdaki diğer materyallere ek olarak tarama testlerini de kullanabilecek.

6 BİN 831 ÖZGÜN SORU

TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan testlerde toplam 361 test ve 6 bin 831 özgün soru yer alıyor. Bu kapsamda TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte 1014 soru bulunuyor. MEBİ üzerinden erişilebilen yeni test paketi, öğrencilerin sınava hazırlık sürecini daha planlı, verimli ve hedef odaklı yürütmelerine imkan tanıyor. Her sorunun video çözümünün de yer aldığı testler, hem dijital ortamda hem de çıktı alınıp çözülebiliyor. Öğrenciler sistem üzerinden doğru yanıt oranlarını, gelişim alanlarını ve konu bazlı performanslarını gösteren ayrıntılı raporlara ulaşabiliyor. MEBİ YKS tarama testlerine 'mebi.eba.gov.tr' adresinden erişilebiliyor.

