Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi

81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 07:33, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 07:33
Yazdır
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Irak'ta ve Suriye'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri tezkereye kabul oyu verirken, CHP ve DEM Parti hayır oyu verdi.

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Tezkerede, PKK/PYD-YPG'nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığı belirtildi.

Tezkerede, "Diğer taraftan, Suriye'de mevcut yönetimin beklenti ve gereksinimi doğrultusunda ülkenin terörle mücadele imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sivillerin günlük yaşamlarını ve geri dönüşlerini olumsuz etkileyen mayınların temizlenmesi, ülkedeki kimyasal silahların yerlerinin tespiti ve imhası süreçlerinde de ulusal çabalara eşlik eden uluslararası çalışmaların desteklenmesi ihtiyacı bulunmaktadır" denildi.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesinin milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber