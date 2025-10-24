24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

24 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 00:01
24 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ın Cumhuriyet Meclisi'ndeki yemin törenine ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki devir teslim törenine katılacak, Erhürman ile görüşecek.

(Lefkoşa/09.30/11.30/12.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fatma-Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni"ne, "Gastronomi Günleri Açılış Programı"na, "AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı"na ve "STK'da Kadın Olmak" buluşmasına iştirak edecek.

(Kayseri/14.00/15.15/16.30/18.45)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vietnam'da Türkiye'nin Vietnam Hanoi Büyükelçiliği'ni ve Vietnam Adalet Bakanlığı'nı ziyaret edecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

(Hanoi)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ve çeşitli yerleri ziyaret edecek.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi ve Bilim Teknoloji İnovasyon Bakanları 2. Toplantısı"na katılacak.

(Bakü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kastamonu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(Kastamonu/14.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ve Federal Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan Iqbal Chaudry ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İslamabad)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin bitkisel üretim ikinci tahminini, 2024 yılı yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Sıfır Atık Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında Kosova'ya konuk olacak.

(Priştine/18.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor ve Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Erzurum/17.00/Sivas/20.00)

5- Nesine 3. Lig'in 8. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

6- Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

7- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen ve otizmli bireylerin A Milli Futbol Takımı oyuncularını fotoğrafladığı "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" projesi kapsamındaki sergi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

8- Galatasaray Kulübü ile Puma arasındaki forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/11.30)

