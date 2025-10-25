İzmir'de dehşet! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Muratbey Mahallesi'ndeki bir evde oturan Mehmet A. (33), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Hatice (54) ve babası Şadi A. (67) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, tabancayla annesi ve babasına, ardından da kendisine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.