Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
MGM, Marmara'da kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz'de sel ve heyelan tehlikesi, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı uyarısı yaptı.
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 08:30, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 09:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Sıcaklıkların 3-5 derece azalmasının beklendiği Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için sel, su baskını ve heyelan uyarısı yapıldı.
MGM'nin verilerine göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde ise pus görülecek. Meteoroloji ayrıca Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- - Kırklareli 22 derece.
- - İstanbul 21 derece.
- - Denizli 25 derece.
- - İzmir 24 derece.
- - Adana 28 derece.
- - Ankara 18 derece.
- - Samsun 19 derece.
- - Malatya 23 derece.
- - Diyarbakır 26 derece.
- - Gaziantep 24 derece.