PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...

MGM, Marmara'da kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz'de sel ve heyelan tehlikesi, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı uyarısı yaptı.

26 Ekim 2025 08:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Sıcaklıkların 3-5 derece azalmasının beklendiği Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için sel, su baskını ve heyelan uyarısı yapıldı.

MGM'nin verilerine göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde ise pus görülecek. Meteoroloji ayrıca Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

  • - Kırklareli 22 derece.
  • - İstanbul 21 derece.
  • - Denizli 25 derece.
  • - İzmir 24 derece.
  • - Adana 28 derece.
  • - Ankara 18 derece.
  • - Samsun 19 derece.
  • - Malatya 23 derece.
  • - Diyarbakır 26 derece.
  • - Gaziantep 24 derece.

