Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor

Ehliyet yenileme süresi bugün sona eriyor. Yenileme işlemi için bugün yalnızca 15 TL ödenmesi gerekirken, yarından itibaren bu ücret 7.438 TL'ye yükselecek. Şu anda 1,9 milyon kişi eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar sadece 15 TL ödenmesi yeterli olacak. Ancak 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7.438,60 TL'ye çıkacak. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiğinde fazladan 7.423,60 TL ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Ehliyet Yenileme Ücretleri

B sınıfı sürücü belgesi: 1 Kasım'dan itibaren 7.438,60 TL

1 Kasım'dan itibaren A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi: 3.643,10 TL

3.643,10 TL B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi: 11.235,60 TL

Başvuru Nasıl Yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Gerekli Belgeler

Eski sürücü belgesi

15 TL 'lik başvuru ücreti ödeme dekontu

'lik başvuru ücreti ödeme dekontu Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

MERNİS'te kayıtlı açık adres bilgisi

Ehliyet Teslim Süreci

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor. Ağustosta 96.134, eylülde 57.858, ekimde ise 214.725 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı. Son 10 günlük iş günlerinde toplam 129.536 kişi ehliyetini yeniledi.

Adım Adım Ehliyet Yenileme İşlemi

Randevu: NVİ İnternet Portalı (randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden randevu alın.

NVİ İnternet Portalı (randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden randevu alın. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Eski tip sürücü belgesi, 15 TL ödeme dekontu (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), geçerli sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf hazırlanır.

Eski tip sürücü belgesi, 15 TL ödeme dekontu (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), geçerli sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf hazırlanır. Başvuru Yerine Gidilmesi: Belgelerle birlikte randevu alınan veya randevusuz olarak herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılır.

Belgelerle birlikte randevu alınan veya randevusuz olarak herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılır. Kişiselleştirme Süreci ve Geçici Belge Kullanımı: Başvuru sonrası sürücü belgeleri en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilir. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabilir.

Başvuru sonrası sürücü belgeleri en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilir. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabilir. Yeni Ehliyetin Teslim Alınması: Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim edilir ve başvuru sırasında belirtilen adrese gönderilir. Teslimat süreleri il merkezlerine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gündür.



