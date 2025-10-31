Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor

Ehliyet yenileme için son gün! Bugün 15 TL olan ücret, yarından itibaren 7.438 TL'ye yükselecek. Eski sürücü belgesi sahipleri acele etmeli.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 07:48, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 07:49
Ehliyet yenileme süresi bugün sona eriyor. Yenileme işlemi için bugün yalnızca 15 TL ödenmesi gerekirken, yarından itibaren bu ücret 7.438 TL'ye yükselecek. Şu anda 1,9 milyon kişi eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar sadece 15 TL ödenmesi yeterli olacak. Ancak 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7.438,60 TL'ye çıkacak. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiğinde fazladan 7.423,60 TL ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Ehliyet Yenileme Ücretleri

  • B sınıfı sürücü belgesi: 1 Kasım'dan itibaren 7.438,60 TL
  • A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi: 3.643,10 TL
  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi: 11.235,60 TL

Başvuru Nasıl Yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Gerekli Belgeler

  • Eski sürücü belgesi
  • 15 TL'lik başvuru ücreti ödeme dekontu
  • Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf
  • MERNİS'te kayıtlı açık adres bilgisi

Ehliyet Teslim Süreci

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor. Ağustosta 96.134, eylülde 57.858, ekimde ise 214.725 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı. Son 10 günlük iş günlerinde toplam 129.536 kişi ehliyetini yeniledi.

Adım Adım Ehliyet Yenileme İşlemi

  • Randevu: NVİ İnternet Portalı (randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden randevu alın.
  • Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Eski tip sürücü belgesi, 15 TL ödeme dekontu (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), geçerli sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf hazırlanır.
  • Başvuru Yerine Gidilmesi: Belgelerle birlikte randevu alınan veya randevusuz olarak herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılır.
  • Kişiselleştirme Süreci ve Geçici Belge Kullanımı: Başvuru sonrası sürücü belgeleri en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilir. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabilir.
  • Yeni Ehliyetin Teslim Alınması: Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim edilir ve başvuru sırasında belirtilen adrese gönderilir. Teslimat süreleri il merkezlerine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gündür.


