Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!

1 Ocak 2016'dan bu yana süren eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi yarın (31 Ekim) sona eriyor. Bugüne kadar 36 milyondan fazla kişi ehliyetini yenilerken, hala yaklaşık 1 milyon 843 bin 722 kişi eski tip belge kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, uyarılarını tekrarlayarak ehliyetini yenilemeyenlerin yarından itibaren yüksek ücretlerle karşılaşacağını bildirdi. Yarından itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti, harç ve bedeller dahil 15 liradan 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. Yoğun başvurular nedeniyle sadece ekim ayında 214 bin 725 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 15:50, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 15:51
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın sona erecek.

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

Ehliyetler yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebilecek, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Yarından itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvurularda artış

Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.

Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

