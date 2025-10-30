Hacıosmanoğlu: Hakemlik onur mesleğidir, bu onuru kirleten Türk futbolunda yer alamaz

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana Türk futbolunun her alanında adil, şeffaf ve kararlı bir tutum sergilediklerini ve bu anlayıştan asla taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Türk futbolunun itibarının, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir"

Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin futbolun ruhuyla bağdaşmayacak şekilde bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulguların TFF'ye ulaştığını aktaran Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir. Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır."

Federasyonun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun konuyu tüm detaylarıyla araştırdığını belirten Hacıosmanoğlu, bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşlarının ilgili talimatlar uyarınca yaptırıma tabii tutulacağını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile iş birliği vurgusu

Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelenin tereddüte mahal vermeksizin devam edeceğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere sessiz kalmayacağız"

Futbol paydaşlarından gelen açıklamaları da dikkatle takip ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız. Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur." dedi.

Onurlu hakemlere destek çağrısı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, onuruyla hizmet eden hakemlerle ligleri yönetmeye devam edeceklerini belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Tüm futbol ailemizden hem bu hakem kardeşlerimize destek olmalarını hem de temiz futbol mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan hakem kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin. Türk futbolunu hepimizin özlediği ve hak ettiği seviyeye taşımak amacıyla, tüm futbol camiamızın birliğini, dayanışmasını ve kararlı desteklerini bekliyor; birlikte daha güçlü, daha adil ve daha temiz bir futbol geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz."