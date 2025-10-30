Muhittin Böcek 'etkin pişmanlık' iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek'in avukatı aracılığıyla açıklaması şöyle:

"Sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı uygun buldum.

Hepinizin bildiği gibi Covid surecinde 108 gün yoğun bakımlarda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. Dört defa hastaneye sevk edildim. Bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yükseldiği, ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür.

Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır."

Böcek, Antalya başsavcılığının başlattığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. 7 Temmuz'daysa görevden uzaklaştırılmıştı.