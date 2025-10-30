Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,98 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 17:20, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9170
|41,9180
|41,9820
|41,9830
|Avro
|48,8500
|48,8510
|48,7190
|48,7200
|Sterlin
|55,9860
|55,9960
|55,3600
|55,3700
|İsviçre frangı
|52,7130
|52,7230
|52,4920
|52,5020
|ANKARA
|ABD Doları
|41,8870
|41,9670
|41,9520
|42,0320
|Avro
|48,8100
|48,8900
|48,6790
|48,7590
|Sterlin
|55,9260
|56,1360
|55,3000
|55,5100