Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu

Türkiye genelinde konut satışları, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 150 bin 657 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında toplam konut satışı 1 milyon 128 bin 727 oldu. Satışlarda İstanbul 24 bin 119 adetle ilk sırada yer alırken, Ankara 13 bin 417 ve İzmir 8 bin 544 satışla İstanbul'u takip etti.

Konut Kira Getirileri ve Fiyatları

Endeksa tarafından açıklanan Eylül 2025 verilerine göre, en yüksek kira bedelleri İstanbul'da görülse de, en yüksek kira getirisi Ankara'da kaydedildi. Başkentte ortalama kiralık konut fiyatı 28 bin 218 TL olurken, yıllık getiri oranı yüzde 9,33 seviyesinde ölçüldü.

Kira Getirisi En Yüksek Şehirler

Ankara: Yüzde 9,33 yıllık getiri oranı

Şanlıurfa: Yüzde 8,59 getiri oranı ile ikinci sırada

Tekirdağ: Yüzde 8,22 getiri oranı ile üçüncü sırada

Eskişehir: Yüzde 7,81 getiri oranı

Van: Yüzde 7,65 getiri oranı

Kira getirisi en yüksek ilk on şehir arasında ayrıca Kahramanmaraş, Denizli, Malatya, İstanbul ve Manisa da yer aldı.