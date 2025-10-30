MSB'den Gazze, Suriye ve PKK açıklaması
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı

İstanbul'da yeni nesil çetelerle mücadele için yargı, emniyet ve istihbarat birimleri tek masa etrafında birleşti.

Haber Giriş : 30 Ekim 2025 07:40, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 07:40
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı

İstanbul'da son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç örgütleri, geleneksel yapılardan farklı olarak sosyal medyayı etkin şekilde kullanmakta ve üyelerinin yaş ortalaması daha düşük olmaktadır. Bu değişen suç profiline karşı, yetkililer "Yeni Nesil Konsept" adını verdikleri kapsamlı bir mücadele stratejisi geliştirdi. İstanbul'da uygulamaya alınan "Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti", İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek koordinasyonunda yürütülecek. Yargı Koordinasyon Kurulu, İstanbul genelindeki tüm organize suç soruşturmalarında operasyon kararlarını alacak tek merci olarak belirlendi. Kurulun üyeleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcisi Başsavcı Vekili Can Tuncay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez yer alıyor.

Yeni Nesil Çetelerle Mücadelede Hedefler ve Yöntemler

Kurul, her ay düzenli olarak toplanarak organize suç soruşturmalarını adli, operasyonel ve istihbari boyutlarıyla birlikte yürütecek. Savcılık kaynaklarına göre temel hedef, "İstanbul'daki tüm organize suç örgütlerini tamamen ortadan kaldırmak" olarak açıklandı.

Bölgesel Sorumluluklar ve Koordinasyon

  • İstanbul'un batı hattında; Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde faaliyet gösteren Yolyemezler, Daltonlar, Barış Boyun-Casperlar gibi silahlı suç çetelerinin dosyaları doğrudan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na bağlandı.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı batı hattından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise doğu hattından sorumlu olacak.
  • Tüm veri, delil ve istihbarat akışı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyon merkezi üzerinden tek havuzda toplanacak.

Veri Havuzu ve Kurumlar Arası İşbirliği

Sistem, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma istihbarat birimleriyle entegre çalışacak. Yargı, güvenlik ve istihbarat zinciri ilk kez aynı masa etrafında bir araya getirildi. Her iki adliyede de; örgütlü suç, yasadışı bahis, mali suç ve dijital delil analizine odaklı dosyalar, alan uzmanlığına göre belirlenen yeni savcılar arasında operasyonel uzmanlık temelli şekilde paylaştırıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet ve Jandarma'dan gelen tüm veriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çatısı altında oluşturulan "tek veri havuzu"nda toplanacak. Bu havuz, Bakırköy ve Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarıyla eşgüdümlü olarak yönetilecek. Böylece istihbarat, teknik takip, mali izleme ve adli soruşturma süreçleri bütünleşik şekilde yürütülecek.

İlk Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay koordinesinde, başsavcılar ve emniyet yetkililerinin katılımıyla ilk geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda organize suç örgütlerinin şehir genelindeki eylem biçimleri, finansal hatları, dijital ağ yapıları ve istihbarat bağlantıları detaylı şekilde ele alındı.

Yetkililerin Açıklamaları

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Bakırköy Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

