İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı

İstanbul'da son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç örgütleri, geleneksel yapılardan farklı olarak sosyal medyayı etkin şekilde kullanmakta ve üyelerinin yaş ortalaması daha düşük olmaktadır. Bu değişen suç profiline karşı, yetkililer "Yeni Nesil Konsept" adını verdikleri kapsamlı bir mücadele stratejisi geliştirdi. İstanbul'da uygulamaya alınan "Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti", İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek koordinasyonunda yürütülecek. Yargı Koordinasyon Kurulu, İstanbul genelindeki tüm organize suç soruşturmalarında operasyon kararlarını alacak tek merci olarak belirlendi. Kurulun üyeleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcisi Başsavcı Vekili Can Tuncay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez yer alıyor.

Yeni Nesil Çetelerle Mücadelede Hedefler ve Yöntemler

Kurul, her ay düzenli olarak toplanarak organize suç soruşturmalarını adli, operasyonel ve istihbari boyutlarıyla birlikte yürütecek. Savcılık kaynaklarına göre temel hedef, "İstanbul'daki tüm organize suç örgütlerini tamamen ortadan kaldırmak" olarak açıklandı.

Bölgesel Sorumluluklar ve Koordinasyon

İstanbul'un batı hattında; Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde faaliyet gösteren Yolyemezler, Daltonlar, Barış Boyun-Casperlar gibi silahlı suç çetelerinin dosyaları doğrudan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na bağlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı batı hattından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise doğu hattından sorumlu olacak.

Tüm veri, delil ve istihbarat akışı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyon merkezi üzerinden tek havuzda toplanacak.

Veri Havuzu ve Kurumlar Arası İşbirliği

Sistem, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma istihbarat birimleriyle entegre çalışacak. Yargı, güvenlik ve istihbarat zinciri ilk kez aynı masa etrafında bir araya getirildi. Her iki adliyede de; örgütlü suç, yasadışı bahis, mali suç ve dijital delil analizine odaklı dosyalar, alan uzmanlığına göre belirlenen yeni savcılar arasında operasyonel uzmanlık temelli şekilde paylaştırıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet ve Jandarma'dan gelen tüm veriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çatısı altında oluşturulan "tek veri havuzu"nda toplanacak. Bu havuz, Bakırköy ve Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarıyla eşgüdümlü olarak yönetilecek. Böylece istihbarat, teknik takip, mali izleme ve adli soruşturma süreçleri bütünleşik şekilde yürütülecek.

İlk Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay koordinesinde, başsavcılar ve emniyet yetkililerinin katılımıyla ilk geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda organize suç örgütlerinin şehir genelindeki eylem biçimleri, finansal hatları, dijital ağ yapıları ve istihbarat bağlantıları detaylı şekilde ele alındı.

Yetkililerin Açıklamaları

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Bakırköy Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.