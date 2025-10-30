Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Seyir halindeki araç, sağ şeritte seyir halindeki soda yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kullanılamaz hale gelen binek araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde Jandarma Trafik Denetim Timi tarafından kaza ve araçlar raporlandı. Ekiplerin çalışması sonrasında cenaze morga kaldırılırken araçlarda otoparka çekildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.