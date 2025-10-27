'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
Hakemler bahis oynuyor iddiası: MHK harekete geçti!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçlarında görev alacak bazı hakemleri geri çekme kararı aldı.

Haber Giriş : 27 Ekim 2025 15:36, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 15:36
Hakemler bahis oynuyor iddiası: MHK harekete geçti!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçlarında görev alacak bazı hakemleri geri çekme kararı aldı. Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken ayrıca kupa maçlarına yeni atamalar yapıldığını ileri sürdü.

Umut Eken, sosyal medya hesabından "Büyük kaos kapıda" diyerek "571 hakemin 371'inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Bu hakemler detaylı incelemeye tabi tutuluyor. Bu süreçten sonra, profesyonel liglerde görev yapabilecek temiz hakem sayısı yaklaşık 200 olarak belirlendi. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de her hafta yaklaşık 300-350 hakem ataması yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TFF'nin yol haritası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerle ilgili aldığı kararları duyurdu. Federasyon yetkilisi Ali Fuat Duatepe, yol haritasını paylaştı:

Buna göre ilk etapta bahse karıştığı belirlenen hakemler yarın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek ve bu hakemlerle yola devam edilmeyecek.

MHK, geniş bir hakem havuzu oluşturarak maçların sorunsuz şekilde oynanmasını sağlayacak. Ayrıca, MHK'nın 1. ve 2. Lig'de tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek.

TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor

Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakemlerin bahis oynadığını tespit ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" ifadelerini kullanmıştı

Bahis oynadığı tespit edilen hakemler:

Üst klasman: 7 hakem

Üst klasman: 15 yardımcı hakem

Klasman: 36 hakem

Klasman yardımcı hakem: 94

10 hakem 10.000 üzerinde bahis oynadı.

1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

Bazı hakemler tek seferlik bahis oynadı.

