İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye öncülüğünde düzenlenen zirvede Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları bir araya geldi.

Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze toplantısına katılan 7 ülkenin dışişleri bakanı bugün İstanbul'da biraraya geldi. Türkiye öncülüğünde düzenlenen zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ediyor. Masada, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların artırılması var.

Zirvede, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine de değinilmesi bekleniyor.

