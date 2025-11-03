Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'de 2016'dan bu yana en sert kış mevsiminin yaşanabileceğini söyledi. Bozyurt, özellikle 20 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışlarına dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 13:45, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 13:47
Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Okan Bozyurt, yaklaşan kış mevsimine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada, mevcut meteorolojik modellere göre Türkiye'nin son yılların en sert kışlarından birini yaşayabileceğini belirtti.

Dr. Bozyurt, "2016 yılından bu yana görülen en şiddetli kış mevsimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışları bekleniyor." dedi.

"Küçük Bir Buzul Çağı Etkisi Görülebilir"

Bozyurt, Grönland çevresinde artan kar birikintilerinin Gulf Stream akıntılarını zayıflatabileceğini ve bu durumun Avrupa ile Türkiye'de küçük bir buzul çağı etkisi yaratabileceğini ifade etti.

"Yerdeki Kar Uzun Süre Kalabilir"

Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin kuzey, batı, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kar yağışı beklediklerini vurgulayan Bozyurt, "Bu yağışlar yoğun olacağı için karın yerde uzun süre kalması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Modellerin Tutarlılığı Yüzde 50'nin Üzerinde"

Şubat ayında da kuzey ve doğu bölgelerde kar yağışlarının devam edebileceğini belirten Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Bozyurt, "Bu oran meteoroloji açısından oldukça ciddi bir olasılığa işaret ediyor." şeklinde konuştu.

