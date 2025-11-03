Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Okan Bozyurt, yaklaşan kış mevsimine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada, mevcut meteorolojik modellere göre Türkiye'nin son yılların en sert kışlarından birini yaşayabileceğini belirtti.

Dr. Bozyurt, "2016 yılından bu yana görülen en şiddetli kış mevsimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışları bekleniyor." dedi.

"Küçük Bir Buzul Çağı Etkisi Görülebilir"

Bozyurt, Grönland çevresinde artan kar birikintilerinin Gulf Stream akıntılarını zayıflatabileceğini ve bu durumun Avrupa ile Türkiye'de küçük bir buzul çağı etkisi yaratabileceğini ifade etti.

"Yerdeki Kar Uzun Süre Kalabilir"

Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin kuzey, batı, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kar yağışı beklediklerini vurgulayan Bozyurt, "Bu yağışlar yoğun olacağı için karın yerde uzun süre kalması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Modellerin Tutarlılığı Yüzde 50'nin Üzerinde"

Şubat ayında da kuzey ve doğu bölgelerde kar yağışlarının devam edebileceğini belirten Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Bozyurt, "Bu oran meteoroloji açısından oldukça ciddi bir olasılığa işaret ediyor." şeklinde konuştu.