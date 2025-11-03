Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 5'e yaklaştı
TÜİK, Ekim ayı enflasyonu beklentilerin gerisinde yüzde 2,55 olarak açıkladı. Beklenti anketinde Ekim ayında yüzde 2,69 aylık enflasyon bekleniyordu
TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonuna göre memurlar ilk dört ayda yüzde 4,99 enflasyon farkı alacaklı hale geldi.
Ekim ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon verisi şu şekilde oluştu:
Temmuz: %2,06
Ağustos: % 2,04
Eylül: %3,23
Ekim: %2,55 (AA beklenti anketi sonucu)
4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 4,99 oldu
4 aylık Kümülatif enflasyon: %10,247
4 aylık Enflasyon farkı: Yüzde 4,99
Kasım ve Aralık ayı hariç 1 Ocak 2026 toplam zammı: %16,54
MB anketi aynen çıkarsa 1 Ocak zammı yüzde 19,70 olacak
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 enflasyon oluşacağı beklenmektedir.
Bu durumda 6 aylık kümülatif enflasyon: %13,23
6 aylık enflasyon farkı: %7,84
6 aylık enflasyon farkına, 1 Ocak'taki yüzde 11'lik toplu sözleşme zammını oransal olarak eklediğimizde, 1 Ocak 2026 zammı: %19,70 olacaktır.
Edip Üzen