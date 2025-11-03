DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek

Buldan ve Sancar geçtiğimiz perşembe günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşacağı bildirildi.

