Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi

İntihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu.

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

