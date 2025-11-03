Hareket halindeki TIR'dan Üç Koyun Çaldılar

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Diyarbakırda motosikletli iki kişi, seyir halindeki tırın dorsesinden koyun çaldı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. pic.twitter.com/hClIwotH0v

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.

Diyarbakır 'da akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.

