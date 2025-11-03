Hareket halindeki TIR'dan Üç Koyun Çaldılar
Diyarbakır'da "Artık bu kadarına da pes" dedirtecek bir hırsızlık olayı yaşandı. Hareket halindeki, canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan iki kişi, dorsenin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri, TIR'daki üç koyunu alarak aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'da akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.
HAREKET HALİNDEKİ TIR'DAN KOYUN ÇALDILAR
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.
Diyarbakırda motosikletli iki kişi, seyir halindeki tırın dorsesinden koyun çaldı.TRT HABER (@trthaber) November 2, 2025
Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. pic.twitter.com/hClIwotH0v
O ANLAR KAMERADA
Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
POLİS ONLARI ARIYOR
Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.