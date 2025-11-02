Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hac ibadetine katılacak adaylar için yeni ve zorunlu sağlık kriterleri belirledi. Buna göre, hacı adaylarının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın şartlarını karşıladığını gösteren resmi sağlık raporlarını vize sistemine yüklemesi gerekecek. Sağlık raporu olmayan veya kriterleri karşılamayan adaylara hac vizesi verilmeyecek. Yeni düzenleme kapsamında, sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan vatandaşlara ise sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilme imkanı sunulacak.

02 Kasım 2025
SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ UYGULAMA

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hac ibadetine katılacak adaylar için yeni sağlık kriterleri getirdi. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 27 Ekim'deki toplantısında gündeme gelen uygulama kapsamında, belirlenen kriterlere uymayan kişilere hac vizesi verilmeyecek. Her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği kutsal topraklarda, bu kararın hacı adaylarının güvenliği ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için alındığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemeye göre hacı adayları, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren resmi sağlık raporlarını sisteme yüklemek zorunda olacak. Bu raporlar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın vize sistemine yüklendikten sonra hac vizeleri onaylanacak. Sağlık raporu yüklenmeyen veya kriterleri karşılamayan adayların başvuruları sistem tarafından reddedilecek.

VEKALETLE HAC MÜMKÜN OLACAK

Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan vatandaşlara ise bir alternatif sunulacak. Bu kişiler, kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Suudi yetkililer, bu uygulamanın hem sağlık risklerini azaltmayı hem de ibadetin kurallarına uygun şekilde yerine getirilmesini amaçladığını belirtiyor.

TÜRKİYE'DE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın belirlediği kriterler doğrultusunda gerekli hazırlıkları başlattı. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı şekilde sağlık raporu almasını sağlayacak sistemin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

