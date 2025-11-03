Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 15:50, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 17:36
Yazdır

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

Tahliye edilen binanın çatısı kısmen çöktü

Balıkesir Caddesi'nde daha önceki depremlerde tahliye kararı verilen bir binanın çatısı kısmen çöktü.

Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin öncülüğünde bölgedeki hasar tespit ve tarama faaliyetleri sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Adışen, AA muhabirine, son zamanlarda şiddetli depremlerle yaşadıklarını hatırlatarak, "Bugün iki deprem oldu ve şiddetli hissettik. Binanın çatı kısmı da bu depremlerde iç tarafa çöktü." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber