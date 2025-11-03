Fransa: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Ana sayfaHaberler Dünya

Fransa: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Fransa Savunma Bakanlığı, Parlamentoya sunduğu 2025 yılı silah ihracat raporunda, Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında son on yılda dikkat çekici bir yükseliş yaşadığını açıkladı. Raporda Türkiye, Çin ve Güney Kore ile birlikte küresel silah pazarında yeni ve etkili aktörler arasında gösterildi. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Silah İhra

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 15:11, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 15:14
Yazdır
Fransa: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Silah İhracat Raporu, küresel silah pazarındaki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Raporda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel büyük ihracatçıların yanı sıra Türkiye, Çin ve Güney Kore'nin de sektörde giderek daha etkili konuma geldiği belirtildi.

"Türkiye en etkileyici ilerlemelerden biri"

Raporun Türkiye bölümünde, Ankara'nın son on yılda savunma sanayinde kaydettiği büyümenin "en etkileyici örneklerden biri" olduğu vurgulandı.

Fransız Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin silah endüstrisine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğünü ve yerli üretim kapasitesini sürekli artırdığını belirtti.

İHA ihracatı rekor kırdı

Raporda özellikle insansız hava araçları (İHA) alanındaki yükselişe dikkat çekildi. Türkiye'nin 2024 yılında, 2023'e kıyasla yüzde 80 oranında ihracat artışı kaydettiği ifade edildi.

Bu artışın, çok sayıda İHA sözleşmesinin devreye girmesiyle gerçekleştiği ve Türk savunma sanayiinin dış pazarlarda yeni bir rekor kırdığı kaydedildi.

Küresel pazarın "yeni aktörleri"

Fransız raporunda, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Güney Kore'nin de son yıllarda ihracat kapasitesini genişlettiği ve bu ülkelerin geleneksel Batılı tedarikçilerin pazar payını zorlamaya başladığı belirtildi.

Rapor, küresel savunma pazarının artık yalnızca Batılı üreticilerle sınırlı olmadığını, "çok kutuplu bir rekabet dönemine" girildiğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber