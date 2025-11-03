Manisa'da okul servisinde yangın çıktı

Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'da okul servisinde yangın çıktı

Turgutlu ilçesinde aracında çıkan yangını fark ederek 13 öğrenciyi başarılı bir şekilde tahliye eden servis sürücüsü Kadir Özcan, o anlar hakkında "Çok şükür bir yaralanma kaza bela olmadan çocukları kurtardık, buna dua ediyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 14:34, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 15:04
Yazdır

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korku dolu anlar...

Sabah saatlerinde bir servis aracında çıkan yangında 13 çocuk, son anda öğrenci servisi sürücüsü Kadir Özcan tarafından tahliye edilerek kurtarıldı.

O anları anlatan servis sürücüsü, raylı kapının açılmadığını ve 13 öğrenci çocuğu son anda ön kapıdan tahliye ettiğini söyledi.

"EN SON KENDİMİ ATTIM ARAÇTAN"

Teknik elektrik arızasından dolayı araçta yangın çıktığını belirten Özcan,

"Turgutlu'da servis şoförlüğü yapıyorum, bir anda araçta ilk önce beyaz buhar sonra da siyah duman çıkmaya başladı.

Ben hemen raylı kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı, çocukları ön kapıdan tahliye ettim. Ardından öğretmeni çıkardım ve en son kendimi attım araçtan. Çok şükür bir yaralanma kaza bela olmadan çocukları kurtardık, buna dua ediyorum."

dedi.

BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde yaşandı.

Bir okula öğrenci taşıyan midibüsün motor kısmından, bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

ÖĞRENCİLERİ HIZLA DIŞARI ÇIKARDI

Alevleri fark eden şoför Kadir Özcan, büyük bir soğukkanlılıkla araçta bulunan 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, midibüs ve yakınında park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

KALORİFER AKSAMINDAN ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

İlk belirlemelere göre yangının, araçtaki kalorifer aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Araç yangınında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber