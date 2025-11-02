TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nda hizmet veren 4 helikopterin kira bedeline ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "TPAO'nun günlük 36 bin dolara helikopter kiraladığını" öne sürdü.

Paylaşımda Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center'in (TP-OTC) sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı ödemeleri tespit ettiklerini belirtti.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO'dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor. Helikopter başına ödenen günlük kira tutarı 36 bin dolar, aylık kira tutarı 1 milyon 116 bin dolar, yıllık kira tutarı 13 milyon 140 bin dolar. Güncel kurla, 552 milyon 668 bin 400 lira. Yıllık 552 milyon lira! Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken bu yapılan soygundur!"

Yavuzyılmaz, "İşte belgesi" ifadeleriyle iddia edilen kiralamaya dair bir fatura görseli de paylaştı.

TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞ: 36 BİN DOLAR DEĞİL 8 BİN DOLARDAN KİRALAMA YAPILDI

TPAO'nun sosyal medya hesabından, TP-OTC şirketi tarafından kullanılan helikopterlerin kira bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TP-OTC şirketimiz tarafından kullanılan helikopterlerle ilgili gerçekleri çarpıtan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan deniz unsurlarımızın lojistiğini sağlamak üzere toplam 6 helikopter kullanılmaktadır. Bunlardan 2'si TP-OTC envanterine kayıtlıdır. 4 helikopter için ise Offshore Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alınmaktadır. Söz konusu sözleşme, 4 helikopterin TP-OTC ihtiyaçları ve planlaması kapsamında personel transferi ve kargo taşınması ile acil tıbbi tahliye hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet alınan helikopter başına kira bedeli olarak iddia edildiği gibi 36 bin dolar değil 8 bin 667 dolar ödenmektedir."

TPAO: GÜNLÜK KİRALAMA BEDELİ AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA

Halihazırda devam eden sözleşmelerin finansal analizi yapıldığında, mevcut fiyat ve maliyetlerin bölgesel ortalamaların çok altında olduğu belirtilen açıklamada, "Orta Doğu ve Avrupa örneklerinde günlük kiralama bedellerinin helikopter başına 15-20 bin dolar civarında olduğu bilinmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

