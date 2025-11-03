İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz

Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce suçla mücadele kapsamında yeni oluşturulan gece görüşlü, termal kameralı ve nesne takip özellikli dron filosu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla tanıtıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 12:10, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 11:46
Yazdır
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz

Suçla mücadelede İstanbul'u dört bir yandan izlediklerini belirten Yıldız, "İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz" dedi.

Yıldız, "Suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA'larımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmak için yeni bir adım attı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede eş güdümlü şekilde görev yapacak gece görüşlü, termal kameralı, hoparlörlü ve spot ışıklı dron filosu kuruldu. Suçla mücadelede dronları devreye alan İstanbul polisi, özellikle motosikletle suç işleyenlerin takibinde ve kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında dron desteğiyle fark oluşturmayı hedefliyor.

"Motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor"

Bu kapsamda yeni nesil dronlar hem gece hem gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde donatıldı. Üzerlerinde bulunan termal ve gece görüş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile hareket eden şüpheliler tespit edilebiliyor. Hoparlör sistemleri ile anons yapılabiliyor, spot ışıklarıyla alan aydınlatması sağlanabiliyor. Ayrıca nesne takip sistemi sayesinde, seçilen motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor. Dronların; kurşunlama olayları başta olmak üzere asayiş olayları, kural ihlalleri, hanutçuluk ve tarihi alanların korunması gibi birçok alanda aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

"Olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin kalbi, medeniyetimizin mirası İstanbul'umuzun tarihi surlarında, tarihi yarımadada insansız hava araçlarımızla asayiş ve huzur uygulamasındayız. İnsansız hava araçları, geniş alanları kısa sürede taraması, olayları anlık izleyebilmesi sayesinde, olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak, İHA personeli anlamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz personelimizi eğittik. Bugün aynı zamanda Fatih ilçesinde Sur'larda da uygulamalar yaptık. Kültürel mirasımızı korumak adına da İHA teknolojisinden de faydalanıyoruz. Arkadaşlarımızda sahada uygulamalarımıza başladı. Bu uygulamalarımızı 39 ilçemizde sürdüreceğiz' dedi.

"Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz"

Yıldız, 'Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz. Örnek verecek olursak, suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından malumunuz hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA'larımızı kullanıyoruz' dedi.

Yıldız, 'Şairin dediği gibi, İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz' dedi.

'İstanbul'u çok sevdiğinizi biliyoruz. İstanbul ile ilgili ne söylemek istersiniz' sorusu üzerine Yıldız, 'İstanbul'u şöyle ifade edeyim üstadın tabiriyle, 'İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.' İstanbul'a hizmet etmek hakikaten büyük şeref ve onur' dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber