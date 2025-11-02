Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

27 Ekim Pazartesi günü saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilmişti.