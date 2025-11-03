Çelik: 3 Kasım tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır

Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çelik: 3 Kasım tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3 Kasım'ın, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milat olduğunu belirterek, "3 Kasım'da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi" ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 09:20, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 09:33
Yazdır
Çelik: 3 Kasım tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki seçim zaferinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tarihin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen iradenin, 23 yıldır milletin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye'yi her alanda dönüştürdüğünü belirten Çelik, demokrasi, kalkınma ve "Türkiye Yüzyılı" yolunda tarihi adımlar atıldığını kaydetti.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke haline gelmiştir. 3 Kasım'da "söz ve karar milletindir" denilerek çıkılan yolda, milletimiz AK Parti'ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki "vesayetin tehditleri" ve dışardaki "karanlık şebekelerin operasyonları" karşısında asla geri adım atılmadı.

"Eserin sahibi milletimizdir"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye'mizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir. Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz. Milli iradeye selam olsun; 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber