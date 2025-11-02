Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!

Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşayan Hamza Ayrılmaz (18), 5 yıl önce incinen ayağı için gittiği hastanede, kayıtlara yanlışlıkla 'serebral palsi (felçli)' tanısı işlendiğini, ehliyet başvurusunda öğrendi. Sistemde yüzde 100 felçli göründüğü için ehliyet alamayan ve iş başvurularında da geri çevrilen Ayrılmaz, büyük bir şok yaşadı. Babasıyla birlikte bir yıldır yanlış kaydı düzelttirmeye çalışan ancak sonuç alamayan genç, "Askerliğimi yapmak istiyorum, ama bu tanı yüzünden ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" diyerek yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 14:25, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 14:43
Yazdır
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki genç, ehliyet başvuru yapmak için sağlık raporu almaya gittiğinde yatalak hasta olduğunu öğrendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incitti. Hastaneye giden Ayrılmaz, kısa bir süre fizik tedavi gördü. Ayağı iyileşen Ayrılmaz, daha sonra normal hayatına döndü.
Geçen yıl 18 yaşına giren Hamza Ayrılmaz, ehliyet sınavına girmek için başvuru yaptı. Kendisinden istenen evrakları tamamlamak için hastaneye giden Ayrılmaz, sağlık raporu almak istedi. Doktor, siteme baktıklarında Hamza Ayrılmaz'ın kayıtlarda serebral palsi hastası olduğunu gördü.

Hayatının şokunu yaşadı

Sistemde böyle bir kayıt olduğu için sağlık raporu da olumsuz sonuçlandı. Sistem üzerinde serebral palsi yani felçli olduğunu öğrenen Ayrılmaz, büyük bir şok yaşadı. Eve giden genç, durumu ailesine anlattı. Oğlunu yanına alan baba Salman Ayrılmaz, yanlışın düzeltilmesi için hastaneye gitti. İddiaya göre hastanedeki görevliler, 5 yıl önce sisteme işlenen bu durumu düzeltmek için yetkileri olmadığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır çalmadık kapı bırakmayan aile, kaydı düzelttiremedi. Babasının işlettiği ekmek fırınında çalışan Hamza Ayrılmaz, yetkililerden yardım istedi.

Felçli olduğu için ehliyet vermediler

Ayrılmaz, "Ben yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarımla halı sahada maç yaparken düşüp ayağımı incittim. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde fizik tedaviye gittim. Benim adıma serebral palsi felçli hastalığını tanımlamışlar. Ehliyet almaya gittiğimde raporda serebral palsi, yüzde 100 felç olduğum için bana ehliyet vermediler" dedi.

Beni işe almıyorlar

Kayıttaki tanı yüzünden kimsenin kendisini işe de almadığını söyleyen Ayrılmaz, "Bir işe girmek için gidiyorum, serebral palsi tanısı yüzünden işe almıyorlar. Herhangi bir problemim yok. Dediğim gibi 5 yıl önce arkadaşlarımla halı saha maçına gittiğimde sadece düşüp ayağımı incittim ve fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi de benim haberim olmadan bu yanlış tanıyı benim adıma tanımlamış. Ben futbol sahasına gitmeden önce de sağlıkla ilgili bir problemim yoktu, gittikten sonra da yoktu. Sigorta girişi için bir işyerine başvurdum, bu tanı yüzünden işe almadılar. Sigorta girişimi yapamadılar" ifadelerini kullandı.

Askerliğimi yapmak istiyorum

Yanlış tanı nedeniyle askerliğini de yapamayacağını söyleyen Hamza Ayrılmaz, "Askerlik zamanım da yaklaştı. Bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım. U tanının kaldırılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben bu durumu ehliyet almaya gittiğimde öğrendim. Sağlık raporu için beni aile hekimliğine yönlendirdiler. Raporu almaya gittiğimde adıma serebral palsi hastalığının tanımlandığını öğrendim. Görmediğimiz yer kalmadı ama bu tanıyı kaldıramıyoruz. Askerliğimi bir iki yıl kaldı. Zaten bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım ama ben askerliğimi yapmayı çok istiyorum. Bu tanı adıma kaldığı sürece ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" şeklinde konuştu.

Baba Salman Ayrılmaz, "Bu durumu oğluma ehliyet almaya gittiğimizde öğrendik. Bu tanı 2020 yılında konulmuş ama biz yeni fark ettik. Oğlum 18 yaşına girdiğinde normal bir şekilde ehliyet almak istedik ama ehliyet alamazsınız dendi. Biz de o zaman bu serebral palsi hastalığının öğrendik. Daha önce hiç karşılaşmadık. Çocuğunuzun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Top oynuyor, bisiklet sürüyor. Bir an önce bu tanının kaldırılmasını istiyoruz. Nereye gidiyorsak bizim kaldırmaya yetkimiz yok deniyor. Bir an önce kaldırılsın" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber