İddia: Eski İYİ Parti milletvekili Koray Aydın CHP'ye geçiyor

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği öne sürüldü.

