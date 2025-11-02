Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı

Bolu'da "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan K., açık görüşte 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 17:21, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 18:31
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan K.'yı boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.

Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp duvara fırlattı.

YOĞUN BAKIMDA

Küçük kız ağır yaralandı. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE ALINDI

Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

