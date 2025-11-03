Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ankara'da Protokolü Buluşturan Nikah: Mahmut Özer'in Kızı Evlendi

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kızı Zeynep Özer ile Batuhan Ersoy'un nikahı Ankara'da büyük bir davetle gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Binali Yıldırım ve çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 08:22, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 08:24
Başkent Ankara'da gerçekleşen nikah töreni, siyaset, yargı ve bürokrasinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Ankara'da devlet erkanı aynı salonda buluştu

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kızı Zeynep Özer ile Batuhan Ersoy'un nikahı dün akşam Ankara'daki bir otelde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç ve Mustafa Şentop katıldı.

Nikahı Veysel Tiryaki kıydı, evlilik cüzdanını Yılmaz ve Yıldırım verdi

Nikah töreni, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından kıyıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski başbakan Binali Yıldırım, genç çifte evlilik cüzdanını takdim ederken, sahneye çıkan protokol üyeleri de çifte mutluluk ve uzun ömür dileklerini iletti.

Siyaset ve bürokrasiden tam kadro katılım

Törene ayrıca çok sayıda eski bakan, milletvekili ve devlet protokolünden isim katıldı. Zeynep Özer ve Batuhan Ersoy'un nikahı, Ankara'da uzun süredir bir araya gelmeyen siyaset ve bürokrasi temsilcilerini buluşturan bir tören olarak dikkat çekti.

