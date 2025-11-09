Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı düştü

Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve şifa deposu olarak bilinen ıhlamur, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle rekor fiyatlara ulaşarak adeta altınla yarışmıştı. Bu sene ise tezgahlarda bolluğu yaşanan ıhlamurun fiyatı, geçen yıla göre yarı yarıya düştü. Fiyatların düşmesiyle ıhlamurun bu kış yeniden sofralardaki yerini alması bekleniyor.

Düzce'de 10 yıldır aktarlık yapan Aydın Eren, kış mevsiminin gelmesiyle grip, nezle ve öksürük şikayetlerinin arttığını, bu nedenle bitkisel çaylara talebin başladığını söyledi. Eren, "Dükkanımıza gelen müşterilerimize bitkisel çayları öneriyoruz. Ihlamur, hibiskus, adaçayı, karanfil, hatmi çiçeği gibi ürünleri öneriyoruz. Ayrıca öksürük, nezle için olan macunlar var. Ballı zencefilli macunları öneriyoruz. Bunlar demlenip içilebilir. Bu bitkiler demleneceği zaman fazla kaynatılmamasını öneriyoruz. Çok kaynatıldığında bitkilerin mineralleri ölüyor fazla etkili olmuyor. Kısa süreli, 2-3 dakika kaynadığı zaman demleyip içecekler" dedi.

"Bu sene ıhlamur bol"

Geçen yıl ıhlamur fiyatlarının "altınla yarıştığını" hatırlatan Eren, bu seneki bolluk ve fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl havalar kurak gitmişti ve ıhlamur fazla yoktu. Bu sene de kurak gitti ama ıhlamur çok var. Bu nedenle de fiyatları oldukça düştü. Geçtiğimiz yıl 2 bin ile 2 bin 500 TL olan fiyatlar bu sene yarı yarıya kadar düştü. Fiyatı bin 100, bin 200 civarlarında dolaşıyor. Bu sene insanlar bol bol ıhlamur kaynatıp içebilirler."

Eren, ıhlamurun boğazları ve bademcikleri rahatlattığını, akciğerleri temizlediğini ve aromasının güzel olduğunu belirtti.