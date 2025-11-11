Belediyeden tartışmalı personel ilanı: Bahçe bitkilerinden veri hazırlamaya

Mahalli idarelerin personel alım ilanları her ne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kontrolünden geçerek Resmi Gazete'de yayımlansa bile zaman zaman ilgili kadroyla uzak yakın ilgisi olmayan bölüm şartlarını görmeye devam ediyoruz.

Ağrı İli Yücekapı Belediyesi tarafından 9 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanında; "Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinin BAHÇE BİTKİLERİ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve İktisat programlarından birinden mezun olmak-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" şartı aranmıştır.



Ülkemiz yanlış eğitim öğretim politikalarının sonucunu, personel alımlarında devam ettirmek göz göre göre yapılması son derece üzücü bir durumdur. İlgili belediyenin Bahçe Bitkileri alanında tanıdığını işe almak için böyle bir komikliğe imza atmasına seyirci kalmamalıyız.



Büyük küçük her idare, ehliyete ve liyakata dikkat etmediği sürece toplumsal bir iyileşme beklemek en hafif tabiriyle büyük bir hayaldir.



Bundan dolayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün bu türden ilanları engellemesi kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından son derece isabetli olacaktır!

