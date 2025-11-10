Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
'Bahis' soruşturmasında 17'si hakem 19 kişi adliyeye sevk edildi
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
Ev alma hayali tapuda bitti, 1 milyon 850 bin lira dolandırıldı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda bir kriz olmadığını söyledi. Çelik, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 15:52, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 16:30
Yazdır

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13.47'de başladı.

Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK YOK"

Çelik, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarına tepki gösterdi. "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var." diyen Çelik, ittifakın daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta grup toplantısında yaptığı konuşmayı anımsatan Çelik, "Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek değil, kriz çözecek bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, iki liderin programlarına bağlı olarak bu hafta içerisinde görüşeceğini de söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: TSK VE MİT YAKIN TAKİPTE

Çelik, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin belli bir takvim ve yol haritası çerçevesinde ilerlediğini söyleyen Çelik, hedefin terör örgütünün tüm uzantılarıyla silah bırakması olduğunu yineledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahayı yakından izlediğini belirten Çelik, "Sonuç olarak TSK ve MİT, 'Ben bunu teyit ediyorum' dediğinde bu hükümet kararıyla mı gelişir yoksa MGK kararıyla mı gerçekleşir bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

BAHİS SORUŞTURMASI

AK Parti Sözcüsü Çelik'e bahis soruşturmasına yönelik bir soru da yöneltildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kutlayan Çelik, "Bahis meselesi can sıkıcı. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmeli." diye konuştu.

