Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13.47'de başladı.

Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK YOK"

Çelik, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarına tepki gösterdi. "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var." diyen Çelik, ittifakın daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta grup toplantısında yaptığı konuşmayı anımsatan Çelik, "Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek değil, kriz çözecek bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, iki liderin programlarına bağlı olarak bu hafta içerisinde görüşeceğini de söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: TSK VE MİT YAKIN TAKİPTE

Çelik, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin belli bir takvim ve yol haritası çerçevesinde ilerlediğini söyleyen Çelik, hedefin terör örgütünün tüm uzantılarıyla silah bırakması olduğunu yineledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahayı yakından izlediğini belirten Çelik, "Sonuç olarak TSK ve MİT, 'Ben bunu teyit ediyorum' dediğinde bu hükümet kararıyla mı gelişir yoksa MGK kararıyla mı gerçekleşir bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

BAHİS SORUŞTURMASI

AK Parti Sözcüsü Çelik'e bahis soruşturmasına yönelik bir soru da yöneltildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kutlayan Çelik, "Bahis meselesi can sıkıcı. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmeli." diye konuştu.