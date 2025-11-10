Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Atatürk'ün Kitap Dünyası' sergisi açıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında, "Atatürk Tarafından Notlandırıldığı veya İşaretlendiği Düşünülen Kitaplar: Atatürk'ün Kitap Dünyası" sergisi açıldı. Sergi, iki hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 20:46, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 20:46
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Atatürk'ün Kitap Dünyası' sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergide, Atatürk Müze Köşkü, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ile Samsun Gazi Müzesi'nde yer alan eserler incelenerek Atatürk'ün okuduğu düşünülen kitaplar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, kitapların yanı sıra Atatürk'e ait ses kayıtları ve konuşmalar ile farklı dönemlerde çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Sergiyi gezenler, Atatürk'ün okuduğu ve üzerine notlar aldığı kitapları yakından görme fırsatı buldu.

Atatürk'ün "mutlaka okutun" dediği kitap da sergide

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle andı.

"Atatürk'ün Kitap Dünyası" sergisinin 8 kişilik uzman ekiple yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlandığını aktaran Tuğlu, "Burada yaklaşık 30'un üzerinde kitap, dergi ve belgeden oluşan seçkin bir sergi açıldı. Cihannüma Salonu'muzda 491 kitabın maketleri, web sayfamızda 491 kitabın tam metin erişimleri tüm dünyanın kullanımına açılmış oldu." dedi.

Sergideki kitaplardan birinin önemine dikkati çeken Tuğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk 1930 yılında Samsun'a 4. sefer gittiğinde Afet İnan'dan kitaplar istiyor. Bu kitaplardan biri de 'Tarihte Güzel Kadınlar' isimli bir kitap. Atatürk bu kitabı okuduktan sonra özellikle mavi kalemle not alıyor ve kütüphane müdürü Şefik Bey'e mavi kalemle not ettiği yerlerin mutlaka halka okutulması gerektiğini söylüyor. Bu alanda da Madame Roland ve onun hürriyet hakkındaki sözleri var. Kütüphane müdürü de bu yazıyı alıp kitabın ilk sayfasına ekliyor."

Tuğlu, sergiye yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet'imizin kurucu lideri, banisi herkes tarafından seviliyor. Bizler de sadece anmakla kalmayıp özel sergi, kitaplar, web sayfasıyla bugünü şekillendirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah araştırmacılar da kullanmış olur. Ankara'da olanları sergimizi görmeye bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi web sayfamızda ya da mk.gov.tr adresine girip bu kitapları inceleyebilirler. Atatürk'ün kitap dünyasına şahit olmuş olabilirler." diye konuştu.

Sergiyi gezen Rüya Acar, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek için ailesiyle İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini belirterek, "Onun el yazısını görünce çok heyecanlanıyorum. Onunla ilgili her şeyi görünce yine heyecanlanıyoruz. Bir de burada sesi var, sesi duyuluyor. Bu çok güzel bir şey. Burası gerçekten çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Sergi, iki hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

