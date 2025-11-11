Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Şener Üşümezsoy açıkladı: Üçüncü büyük deprem geliyor mu?

Sındırgı'da yaşanan peş peşe depremler Türkiye'yi tedirgin ederken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar geldi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Şener Üşümezsoy "Yeni bir büyük deprem olur mu?" sorusuna net yanıt verdi.

Haber Giriş : 11 Kasım 2025 07:39, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 07:41
Şener Üşümezsoy açıkladı: Üçüncü büyük deprem geliyor mu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Bölge adeta beşik gibi sallanıyor. Öte yandan vatandaşların yeni bir büyük deprem gelir mi korkusu da var.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında konuşan Şener Üşümezsoy, hem 'Deprem fırtınası' konusunda hem de sarsıntıların nasıl ilerleyeceği hakkında bilgiler paylaştı.

ÇOK DEPREM OLMASI RİSK Mİ?

Sık sık aynı bölgede deprem olmasının büyük bir depremin habercisi olabilir mi? sorusunu yanıtlayan Prof. Dr.Üşümezsoy şunları söyledi:

Buradan şunu çıkarabiliyoruz: İki kavramı anlatmak istiyorum. Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez.

Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini'de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi. Buna "deprem fırtınası" diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir.

"BİR SÜRÜ KÜÇÜK FAY VAR"

"Şimdi bu bilgiden sonra gelelim Sındırgı'daki depremlere" diyerek devam eden Üşümezsoy şunları ekledi: Biz demiştik ki, burada Sındırgı dizilimindeki faylar, yeni oluşan küçük faylarda meydana gelen depremler. Sındırgı Dağı etrafında bir sürü küçük fay var. Bunlardan biri yaklaşık 100-107 kilometrelik bir alana yayıldığı zaman 6.1'lik ikinci deprem oldu.

Burada dağın içinde bir dizi küçük deprem oluyor. Bunların bazıları 5'lik, yani yaklaşık 3 kilometrelik bir yüzeyin yırtılmasıyla oluşuyor. Bazıları 4'lük, yani 1 kilometre çapında kırılmalar. 6'lık bir deprem olsaydı 100-300 kilometrelik bir yüzeyin yırtılması gerekirdi.

Bu anlamda baktığımızda, burada yeni faylarda sürekli olan depremler aslında aynı alan içinde olduğu için 6'lık ya da 6.5'luk bir deprem potansiyeli göstermiyor. Ancak 6'lık iki deprem arasındaki kesimlerde enerji birikimi olabiliyor.

BÜYÜK DEPREM GELİR Mİ?

Yeni büyük bir deprem geliyor mu? sorusunu da yanıtlayan Şener ÜŞümezsoy yüreklere su serpen ifadeler kullandı. "Sonuç olarak, "Üçüncü büyük deprem gelir mi?" diye bir kuşkum vardı ama bugün itibarıyla bu kuşkum da azaldı. Çünkü tüm bu depremler aynı alan içinde kaldı. Eğer bu depremler başka bir yöne doğru yayılım gösterseydi, yeni kırılma fayları oluşturabilirdi. Fakat şu anda kırılmış bir düzen fayı var ve yeni bir yüzey bulamıyoruz." diyen Üşümezsoy "Bu nedenle yeni bir büyük deprem gözükmüyor. Bütün bu dört, beş günlük küçük depremlere rağmen, "deprem fırtınası" olması yeni bir büyük depremin habercisi değildir. Eğer bir fay düzeninin çevresinde bir stres haritası çizilmişse, bu sadece enerjinin boşaldığını gösterir." şeklinde konuştu.

