Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 17:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 17:38
Yazdır
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 7. günde de devam edildi.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, Bilen'in bulunması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bilen'in gidebileceği muhtemel alanların tümünün dikkatli bir şekilde dron desteğiyle tarandığını ifade eden Polat, "Yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı taradık ancak herhangi bir ize rastlanmadı" dedi.

Polat, bugün ağırlıklı olarak çocuğun evinin çevresi, mısır tarlaları, bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyuların bulunduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Gelen ihbarların tümünü değerlendirdiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Dün birkaç ihbar aldık, bunları değerlendirdik ancak bir sonuca ulaşamadık. Bugün de Emniyet Müdürlüğü, jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü ve belediyeden ekipler ile sivil toplum kuruluşları üyeleri ve gönüllü vatandaşlarımızla çalışmaları sürdürüyoruz. Aramalarımız 24 saat esasına göre devam ediyor. Geceleri de Diyarbakır ve Malatya'dan getirilen termal dronlarla bölgede tarama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Aksaray ve Gümüşkavak mahallelerindeki vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir iz ya da bilgiye ulaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarıdır."

Vali Numan Hatipoğlu da beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik ile arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Hatipoğlu, basın mensuplarına, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda aynı alanların 5-6 kez arandığını dile getiren Hatipoğlu, "Bölgedeki tüm olasılıkları değerlendiriyoruz. AFAD, emniyet, jandarma, belediye ve itfaiye ekipleriyle birlikte su birikintileri, dere yatakları ve metruk yapıları taradık. Maalesef şu ana kadar olumlu bir sonuca ulaşamadık ancak çalışmalarımız kesintisiz sürüyor" diye konuştu.

Hatipoğlu, kadavra ve iz takip köpeklerinin de çalışmalara dahil edildiğini, ekiplerin gece geç saatlere kadar arama yaptığını belirtti.

"Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle iz takip köpeğimiz daha az iz olduğundan dolayı devreye giriyor. Şu ana kadar sevindirici bir haber paylaşamadık. Her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız çocuğumuzu buluncaya kadar devam edecek. Mısır tarlalarında her bir sırayı takip ederek araştırıyoruz. Gelen her ihbara bakıldı. İnşallah çocuğumuza en kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, ekiplerin görev başında olduğunu aktardı.

Çocuğun cansız bedeni Uluova Çayı'nın kenarında bulundu

Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Veysel Bilen'in cansız bedeni, yaşadığı mahalleden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mollakendi beldesi sınırlarından geçen Uluova Çayı'nın kenarında bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel Bilen'in bulunması amacıyla başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildiğini belirterek, yapılan çalışmalar sonucu kaybolan Veysel'in cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklenen, diğer polis birimlerimiz, jandarmamız , AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Ekiplerimizce, Gümüşkavak, Aksaray, Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız Köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda, yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır. Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

ETİKETLER


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber