BETİMAR'dan Kasım Anketi: Fark Açıldı, Denge Değişti!
Araştırma şirketi Betimar, kasım ayında yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre AK Parti'nin oy 34.7'ye yükselirken, CHP'nin oyu 27.6'ya geriledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 20:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 20:39
Kamuoyu araştırma şirketlerinden seçim anketleri gelmeye devam ediyor.
Son genel ve yerel seçimleri nokta atışı bilen kamuoyu araştırma şirketlerinden Betimar, kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1-3 kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle telefon yöntemiyle yapılan anket gerçekleştirildi.
Deneklere "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" soruldu.
Yerel seçimlerden sonra ilk sıraya yükselen CHP'de sert düşüş buna karşın AK Parti'de hatırı sayılır yükseliş görüldü.
Yavuz Ağıralioğlu'nun başında olduğu Anahtar Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ni geride bırakması dikkat çekti.