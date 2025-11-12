Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biraraya geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 19:03, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşme gerçekleşiyor.
Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 18.25'te başladı.
Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.