Balıkesir'de beş dakika arayla üç deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 07:24, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 09:33
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İki deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.